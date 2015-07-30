留尼汪岛现飞机残骸 很可能来自波音777--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月30日 - 熟悉内情的一位消息人士周三称，一块被冲上印度洋西侧法属留尼汪岛的飞机残骸据信是来自一架波音777客机，但目前尚无法确定是否来自去年失事的马航370航班。
该消息人士表示，据航空专家称，该残骸可能是襟副翼，通常具有标识或部件编码，应可藉此追踪至具体飞机。
法国航空事故调查处稍早表示，正查证关于该残骸的信息，目前断言其是否来自波音777客机为时尚早。波音稍早拒绝对此事置评。
波音777客机迄今发生过四起严重事故。其中只有马航370航班据信是在赤道以南坠毁，但澳大利亚为首的搜寻行动迄今集中于印度洋的另一侧。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”