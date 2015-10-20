专家称应再次搜寻南印度洋的两个区域以寻找MH370残骸

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼10月20日 （记者 Swati Pandey） - 深海搜寻专家周二称，搜寻马航MH370残骸的澳大利亚当局应对印度洋的两个偏远区域再次进行紧急搜寻，因声纳图像显示那里可能有MH370的残骸。
澳大利亚主持的水下搜寻行动迄今未发现MH370的任何踪迹。
但美国企业Williamson & Associates称，澳大利亚运输安全局本月发布的南印度洋海底的图像，与法航AF447航班在大西洋海底留下的水下残骸区存在惊人相似之处。法航AF447航班2009年坠毁，机上228名乘客和机组人员无一生还。
澳大利亚运输安全局在信息更新中提供了上述图像，并称对上述区域的再次搜寻表明这些图像与MH370无关。
曾参加过深水搜寻的专家们称，澳大利亚主导的搜寻活动可能很容易就错过MH370的踪迹，因荷兰辉固 在这项高度专业化的任务中使用的技术不恰当，人员欠缺经验。
Williamson and Associates在一份研究文章中称，它“认为目标（声纳图像）带有经典高冲击力残骸踪迹的特点，与它曾定位到的其他残骸类似。”路透获得了这份研究文章。
“我们认为任何带有这些特点的目标都应该被优先调查，”Williamson and Associates说道。
澳大利亚运输安全局在书面回复路透时称，地球物理学家、声纳数据专家及其质量保证团队认为，声纳纪录里的结构与周围地质构造一致。
“基于对所有数据的分析，没有迹象显示那里有带有飞机残骸区特征的东西，”澳大利亚运输安全局称。
荷兰辉固没有回应寻求置评的请求。
7月在法属留尼汪岛上发现的一块飞机残骸是MH370坠海的首个直接证据。尚未发现有关该飞机的更多踪迹。
在搜寻MH370的竞标中，Williamson & Associates是被拒绝的投标者之一。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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