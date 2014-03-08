马来西亚航空否认飞机坠毁 仍坚持称失去联络（更新版）

（新增最新进展，并根据马航发布的机上旅客最新国籍信息修正各国旅客人数）

路透吉隆坡/河内3月8日（记者 Stuart Grudgings/Nguyen Phuong Linh） -马来西亚航空公司MH370航班周六在飞经南海海域时失去联络，机上有至少来自14个国家和地区的227名乘客，共12名机组人员。

越南媒体稍早援引越南海军将军 Ngo VanPhat的话称，这架从吉隆坡飞往北京的波音777-200ER客机已在越南南部海域坠毁。但马来西亚交通部长HishamuddinHussein予以否认。

“我们在竭尽全力确定这架飞机的位置，我们在竭尽全力确保考虑到所有可能的角度，”他在吉隆坡国际机场附近对记者说道。

他表示：“我们正向马来西亚军方寻求准确的信息。他们在等待越南方面的信息。”

越南国有媒体Tuoi Tre后来援引Ngo VanPhat的话，对此前关于已确定飞机坠毁地点的说法进行解释，称他当时是基于马来西亚方面提供的信息，在MH370航班航线下方推测可能的失事地点。

据新华社报道，中国国务院总理李克强紧急同马来西亚总理纳吉布通电话，敦促马方迅速有力开展马航失联客机搜救工作。

周六早些时候，马航执行长Ahmad JauhariYahya在新闻发布会上宣读的声明中称，这架航班最后一次联系空管时距离马来西亚哥打巴鲁约120海里。

马航执行长称马来西亚和越南在进行联合搜救，但他未提供细节。中国和菲律宾也向南海海域派出船只协助搜救。

中国外长王毅听说该飞机失去联系的消息后称：“我们都很揪心，祝愿每一个人都能平安。”

这架航班周五1621GMT离开吉隆坡，本应在周五2230GMT（北京时间周六上午6:30）抵达北京，但踪迹全无。

马航称，飞机上的227名乘客来自至少14个国家，至少152名中国人，38名马来西亚人，7名印尼人，6名澳大利亚人，5名印度人，4名法国人和3名美国人。机上有两名婴儿。

若这架飞机证实坠毁，则成为波音777飞机不到一年内第二宗导致伤亡的事故，并成为该机型1995年服役以来最严重的事故。（完）

编译/发稿：王凤昌/朱淑珍

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