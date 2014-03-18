《热点聚焦》精心策划恐是马航客机失联关键所在

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月17日(记者 Siva Govindasamy/Tim Hepher) - 无论是意外事故还是有意为之，无论是谁进入马航MH370驾驶舱并关闭应答机导致客机在空管雷达上消失，都让飞机进入了导航和技术的“黑暗地带”。

据航空专家称，选择客机消失的时间和地点，策划此次事件的人或许需要经过周密的部署才能付诸行动。此人被认为是飞机上的飞行员或具备很高专业技能的乘客。

了解飞机失联的前后顺序是查清事故动机的关键。马来西亚当局怀疑是劫机或蓄意破坏。

失联客机飞行员与空管员的最后通话时间为3月8日凌晨1点19分，最后一次通话来自该航班的副机长，当时他说：“一切正常，晚安。”没有任何异常迹象。

两分钟后，即当地时间1点21分，飞机应答器被关闭。专家称，这是一个精心设计的步骤。

亚洲一家航空公司的资深机长表示：“看起来驾驶飞机的这个人每一步都是精心设计的，就像是飞行员的一份检查清单。”

目前尚没有证据显示，副机长是否出现失误或与关闭应答器有关。飞行员表示，行业惯例是不直接负责驾驶飞机的飞行员通过无线电通话。

警方已经搜查了机长和副机长的住所，并正在对所有乘客背景进行核查。

无论是谁关闭了应答器，无论此举是否有意，这个时间点正好发生在两国空管领域交叉的薄弱地点，马来西亚和越南空管人员可能都会以为这架飞机当时归对方负责。

《国际飞行》(Flight International)杂志安全编辑David Learmount在行业博客中写道：“这种可预期的效果会造成任意一方提高警觉的延迟。”

当2009年法航447航班坠入大西洋时，班机在两地空管交接时失去无线电联系。

但法航447航班的空难随后被认定是飞行员失误所致，而此次MH370的疑似劫机事件则要么是技术超群人士所为，要么就是神奇的巧合。

根据一名雷达专家的说法，无论飞行员是否清楚，这架飞机当时正好位于技术模糊点。

空管人员使用可与飞机应答器通话的二级雷达，当然有些空管系统也混用一级雷达，这种雷达采用的是简单回显。

雷达专家Hans Weber表示，一级雷达的信号要比二级雷达信号消失得更快，这意味着残余的物体光点会从空管雷达上消失，甚至军用雷达也很难从其他光点中辨别出这架MH370客机。

他说：“关掉应答器意味着此人训练有素。”（完）