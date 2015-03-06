外星人绑架还是俄罗斯劫持？马航MH370迷踪众说纷纭

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼3月5日 记者 （Jane Wardell） - 马来西亚航空公司MH370航班失事已有一年，仍有巨量关键信息不为人知。围绕史上最神秘的飞机失联事件之一，网上涌现了各种阴谋理论，争议激烈，不一而足。

信息真空催生了一个由专家与业余人士组成的特殊网络群体，他们锲而不舍，刨根问底，想弄清MH370及机上239人到底遭遇了什么。

各类猜想由此产生：有天马行空的--MH370遭外星人劫持；有严谨冷静的--称基于科学论证，MH370落入了南印度洋，但并不一定就在现有搜救区域内。

尽管存有分歧，但这些人都一致认为，有关MH370迷踪缺失关键信息。

飞机失事后，马来西亚空军称其雷达曾侦测到MH370折返，重新穿越马来半岛，然后消失在西北海岸上空。

官方调查人员使用了英国国际海事卫星组织（Inmarsat）对MH370向其卫星发出的“握手信号”进行分析，绘制出MH370可能飞经的两大弧形海域——一个向北，一个向南。将这些微弱的握手信号与飞机上的数据结合到一起，他们推断说MH370折道南飞，并在坠入南印度洋之前还飞行了几个小时。

这个结论遭到航空博客写手和自由调查人员质疑，他们质疑关键的雷达标图以及有关飞机速度和燃油消耗的假设。

几乎是佐证了一些质疑者的观点，阿联酋航空公司总裁Tim Clark去年11月称，他认为有人隐瞒信息，并质疑马来西亚军方的声明。马来西亚军方称，MH370突然折返而军方未采取措施是因为其将该航班确认为“友方”。

马来西亚政府将于3月8日前发布一份中期调查报告。马政府一直矢口否认隐瞒信息，并称其立场未改变。

跟其他许多人一样，纽约的Wise承认对此事颇为着迷，甚至购买额外的卫星数据，试图佐证自己的理论：在哈萨克斯坦着陆前，MH370一直沿着国家边界飞行，以免被雷达发现。

另一位已退休的独立调查者John Fiorentino此前曾质疑在印度洋发现残骸的报告，他的质疑被家属团体Voice370采用。尽管健康状况不佳，他仍在继续研究。

这种程度的狂热令各种理论的支持者互生嫌隙。

独立团体（IG）的成员包括十多位卫星、数据、数学和飞行专家。IG这周发现了与Wise畅销书《并不存在的飞机》（The Plane That Wasn't There）相关的数篇文章之后，将他逐出该团体。“这些文章完全是胡扯，”IG在新西兰的成员Duncan Steel说道。

曾为飞行员的Wise自己也在个人网站上屏蔽了任何使用“闪电”一词的人。Fiorentino称，他因质疑他人的猜想而被数个博客屏蔽。

这些人的猜想无所不包。

与Wise的俄罗斯劫持猜想类似，法国地区航空公司Proteus的前总裁Marc Dugain暗示，MH370当时正飞向迪戈加西亚岛美国海军基地，并被击落。

IG或许是可信度最高的网络研究团体，一直坚称飞机就在南太平洋，靠近所谓的“第七弧线区域”。澳大利亚领头的国际团队正在此区域进行搜救，IG与这个搜救团队保持密切联络。