马国警方对失联客机上的一名飞行工程师乘客开展调查

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月17日 - 马来西亚一位高级警官称，该国警方正在对马航MH370客机乘客中的一名飞行工程师进行调查，同时也在重点调查飞行员及客机上其他具有飞行专业知识的人员。
这名飞行工程师名叫Mohd Khairul Amri Selamat，29岁，马来西亚人。此人曾在社交媒体上称，自己在一家私营包机公司工作。
“是的，我们正在对Mohd Khairul、其他乘客以及机组人员进行调查。调查重点是客机上可能具有航空技能的任何人，”这位了解调查情况的高级警官对路透称。
马来西亚调查人员正对马航MH370客机的飞行员、机组人员以及相关地勤人员的背景进行调查，以期找到为何有人能让飞机偏离航线飞行数百甚至数千英里的线索。
马航MH370客机失踪已有一周有余，目前仍未找到任何蛛丝马迹。调查人员认为，客机偏离航线系非常了解飞机并懂得商业航行之人所为。
飞行工程师负责在飞行期间监测飞机系统，以确保飞机系统正常工作并在必要时进行维修。作为私人专机的飞行工程师，Khairul不一定具备让大型客机偏离航线飞行的全部技能。
Khairul曾称自己在瑞士一家名叫Execujet Aviation Group的包机公司工作，但该公司拒绝透露目前是否仍雇用Khairul。Khairul曾于2011年在Facebook发布照片，自称是Execujet马来西亚公司的职员。
“我们不能披露任何事情，我们希望保护其家属的隐私，”Execujet马来西亚办公室一位高层说。
Khairul的父亲Selamat Omar对路透称，Khairul近期在吉隆坡郊区买了房子，他从事飞行工程师职业已有十余年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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