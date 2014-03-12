更新版 1-马航事件：马航高层称没理由认为机组人员行为导致客机失踪

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(本文由路透中文网编译提供) (新增细节)
路透北京3月12日(记者 Adam Rose) - 马来西亚航空的一名高管周三表示，没有理由相信是机组人员的行为导致上周末马航客机失踪。
对马航MH370航班的搜索周三已进一步扩大至安达曼海和南中国海区域，但当局在解释航班失踪问题上仍然没有进展。
由于没有具体证据能解释这架飞机的失踪，因此当局没有排除任何可能性。
警方表示，马来西亚正调查机上乘客或机组人员的个人或精神问题，当然也在调查劫机、破坏或机械故障等可能。
马来西亚航空商业总监Hugh Dunleavy表示，MH370航班的机长是一名经验丰富的飞行员，有着优秀的飞行记录。
Dunleavy在接受路透采访时说，“我们没有理由相信，机组内部人员的行为导致客机失踪。”
Dunleavy表示，他对一名南非女子在接受澳洲电视台采访时所说的情况持怀疑态度。这名女子称，两年前，失踪航班的副驾驶Farid Ab Hamid曾邀请她和她的一名女伴在飞行期间坐在驾驶舱。
马航早些时候表示，他们正在认真对待这名女子所说的情况。（完）
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新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。