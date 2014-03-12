更新版 1-马航事件：马航高层称没理由认为机组人员行为导致客机失踪

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路透北京3月12日(记者 Adam Rose) - 马来西亚航空的一名高管周三表示，没有理由相信是机组人员的行为导致上周末马航客机失踪。

对马航MH370航班的搜索周三已进一步扩大至安达曼海和南中国海区域，但当局在解释航班失踪问题上仍然没有进展。

由于没有具体证据能解释这架飞机的失踪，因此当局没有排除任何可能性。

警方表示，马来西亚正调查机上乘客或机组人员的个人或精神问题，当然也在调查劫机、破坏或机械故障等可能。

马来西亚航空商业总监Hugh Dunleavy表示，MH370航班的机长是一名经验丰富的飞行员，有着优秀的飞行记录。

Dunleavy在接受路透采访时说，“我们没有理由相信，机组内部人员的行为导致客机失踪。”

Dunleavy表示，他对一名南非女子在接受澳洲电视台采访时所说的情况持怀疑态度。这名女子称，两年前，失踪航班的副驾驶Farid Ab Hamid曾邀请她和她的一名女伴在飞行期间坐在驾驶舱。