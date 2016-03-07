马航MH370失联两周年临近，乘客家属呼吁搜寻工作继续

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月7日（记者 Rozanna Latiff） - 马航MH370客机乘客的家属表示，搜寻失联客机的工作在6月截止日期过后必须继续进行。
近日在非洲海岸发现的残骸，重新引发了对解开MH370失联迷雾的憧憬，促使Grace Subathirai Nathan等乘客家属要求调查人员重新调查之前的错误。
“许多调查基于之前从未使用过的计算，有存在人为错误的可能。”Nathan在采访中称。Nathan的母亲Anne Daisy是MH370客机上的乘客。
澳大利亚、马来西亚及中国方面定于6月召开会议，届时将确定是否延长搜寻工作。
但乘客家属们呼吁继续搜寻工作。上周在莫桑比克海岸发现的一块白色金属物被怀疑是MH370客机的残骸。在MH370客机失联两周年临近之际，乘客家属们还呼吁将搜寻重点放在非洲东南海岸。
支持MH370乘客家属的组织Voice370上周在声明中称，将资金用尽作为结束调查原因之一的说法“不可接受”，称该调查对整个行业有益，可提高行业安全性。
周日，许多MH370乘客的家属及友人在吉隆坡的一个购物中心举行纪念活动，以寻求有关方面“重新调查、重新评估并重启”搜寻工作。
在凄凉的乐曲及舞蹈表演中，家属们恳切地呼吁搜寻工作继续，直到飞机被找到。
“他们可以停止搜寻，但我们该在哪儿安放我们失去（亲人）的悲伤呢？如果有可能的话，我们希望他们继续搜寻MH370。”MH370客机乘务长Patrick Gomes的妻子Jacquita Gonzales说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.