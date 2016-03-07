马航MH370失联两周年临近，乘客家属呼吁搜寻工作继续

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月7日（记者 Rozanna Latiff） - 马航MH370客机乘客的家属表示，搜寻失联客机的工作在6月截止日期过后必须继续进行。

近日在非洲海岸发现的残骸，重新引发了对解开MH370失联迷雾的憧憬，促使Grace Subathirai Nathan等乘客家属要求调查人员重新调查之前的错误。

“许多调查基于之前从未使用过的计算，有存在人为错误的可能。”Nathan在采访中称。Nathan的母亲Anne Daisy是MH370客机上的乘客。

澳大利亚、马来西亚及中国方面定于6月召开会议，届时将确定是否延长搜寻工作。

但乘客家属们呼吁继续搜寻工作。上周在莫桑比克海岸发现的一块白色金属物被怀疑是MH370客机的残骸。在MH370客机失联两周年临近之际，乘客家属们还呼吁将搜寻重点放在非洲东南海岸。

支持MH370乘客家属的组织Voice370上周在声明中称，将资金用尽作为结束调查原因之一的说法“不可接受”，称该调查对整个行业有益，可提高行业安全性。

周日，许多MH370乘客的家属及友人在吉隆坡的一个购物中心举行纪念活动，以寻求有关方面“重新调查、重新评估并重启”搜寻工作。

在凄凉的乐曲及舞蹈表演中，家属们恳切地呼吁搜寻工作继续，直到飞机被找到。

“他们可以停止搜寻，但我们该在哪儿安放我们失去（亲人）的悲伤呢？如果有可能的话，我们希望他们继续搜寻MH370。”MH370客机乘务长Patrick Gomes的妻子Jacquita Gonzales说道。（完）