FBI分析马航失联客机机长飞行模拟器内数据

路透吉隆坡/华盛顿3月19日(记者 Tim Hepher/A. Ananthalakshmi/MarkHosenball) -一名美国官员周三表示，美国联邦调查局(FBI)正在帮助马来西亚当局分析马航失联的MH370航班机长家中飞行模拟器的数据。

马来西亚警察总长贝克尔(Khalid Abu Bakar)表示，对扎哈里·艾哈迈德·沙阿(Zaharie AhmadShah)家中飞行模拟器进行的调查显示，其中的数据记录在2月3日被删除。马航客机于3月8日失踪。

他在新闻发布会上表示：“专家们正在调查哪些数据记录被清除了。”

迄今尚未发现马航MH370航班的残骸，该客机失联已经12天。

一名美国执法官员对路透表示，马来西亚当局目前已向FBI提供了MH370航班上两名飞行员的电子数据，其中包括机长扎哈里飞行模拟器硬盘中的数据，以及副机长法利克·阿卜杜勒·哈米德(Fariq Abdul Hamid)用过的电子媒介。

这名官员称，他无法证实飞行模拟器中的某些数据被删除，强调称FBI的分析不能保证会提供任何新线索。

美国调查人员最近几天倍感沮丧，因马来西亚当局并未要求他们提供更多帮助。FBI在调查飞机失事方面有着丰富经验。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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