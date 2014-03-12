航班失联引发对企业出差规定的反思

路透旧金山3月10日(记者 Noel Randewich) -周六失联的马航MH370客机上有20名飞思卡尔半导体公司的员工，人们不禁要问，该公司是否应该让这么多员工都搭乘同一航班，但安全专家表示，对于大型企业而言，这是难以避免的。

失联的马航MH370客机依然下落不明，由10个国家组成的搜救队仍未能找到该航班和机上人员的任何踪迹。

此事对飞思卡尔半导体公司是个打击。这些员工都是工程师或专家，属于该公司在中国和马来西亚主要制造工厂实施的成本节约项目人员。

很多大企业明文禁止高管、首席财务官和其他资深高管搭乘同一航班，以减少飞机失事可能带来的损失，但很少有企业严格执行这一政策。

安全专家表示，公司、体育代表团等很多大型组织几乎从不限制主要员工和团队成员共同搭乘巴士、豪华轿车或汽车，这些交通工具相比飞机具有更大的潜在危险。

即便是曾在1958年遭遇过慕尼黑空难的曼联足球队，也跟世界其他地区的专业体育团队一样，依旧让队员搭乘同一航班前往欧洲各地比赛。慕尼黑空难造成8名曼联球员罹难。

专家表示，对于很多组织销售会议并频繁调动员工的全球企业而言，限制员工搭乘同一班飞机是不切实际的，且常常会带来不便和额外的成本，但不这样做的坏处就是一旦发生事故，他们的损失就是灾难性的。

风险认知专家DavidRopeik表示：“当很多人同时在同一地点遇难，我们才会格外关注这种风险：我们会尤其关注风险管理选择中的可能性和折衷选项，例如让这些人分散开来，让他们搭乘不同的航班。”

Ropeik表示，死于空难的风险因变量而有所不同，比如飞行总距离与出行数量。但总体而言，商务飞行比乘车更安全。

飞思卡尔全球通讯和投资者关系副主席MitchHaws表示，飞思卡尔的旅行政策适用于所有员工，失联马航上的员工人数符合公司规定。

**共同出行**

搭乘MH370航班的飞思卡尔员工几乎都是工程师和相关领域的专家，他们主要负责提高位于中国天津和马来西亚吉隆坡的芯片工厂的效率。根据飞思卡尔公司的说法，他们的工作地点在这两个地方，会根据不同的项目定期往返。

飞思卡尔拥有员工1.68万，尽管失踪员工仅占区全部员工数量的不到1%，但他们的工作专业性极强，也是该公司首席执行官GreggLowe致力于在更大范围内提高成本效益努力的一部分。

加拿大皇家银行分析师DougFreedman表示：“公务出差的人都是公司相对重要的人，但飞思卡尔人力储备丰富，可以从其他地方抽调资源填补人员短缺。”

让多名员工一起出差是很多企业的通行做法，而非特例。

安全咨询专家Tim Horner表示，组织重要销售活动或员工会议的企业还应该考虑到除飞行之外的一连串出行风险。

他说，一些派员工参加2014年索契冬奥会工程的美国企业非常担心恐怖主义，但对街头犯罪和医疗紧急状况等更为常见的风险却估计不足。

Horner在谈到失踪的马航MH370航班时表示：“你还必须意识到，这种可怕的悲剧很少见。这种事情发生的频率不高。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛/王凤昌

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