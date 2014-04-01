《分析》地缘政治因素或影响到马航失联客机搜寻进展

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Peter Apps/Tim Hepher

路透3月28日 - 尽管有20多个国家、约60架（艘）飞机和舰船参与了马航失联客机MH370的搜寻工作，但地缘政治因素可能影响到了搜寻工作的进展。

马来西亚被批评回应混乱、沟通不畅，中国展示出军力的壮大，有些参与搜寻行动的国家则称，一些国家在披露可能涉及敏感防务数据的细节时拖拖拉拉。

这凸显该地区紧张局势加深。面临中国崛起，该地区启动军备竞赛；此外，该地区包括中国、马来西亚、印尼和菲律宾在内的多个国家之间存在领土争议，重点涉及海上航道、渔业和油气资源的控制权。

MH370客机最后一次被正式侦测到的位置偏离其原定航线数百英哩。围绕该失联客机的谜团加深，现在看来高度机密的军事技术可能是解开谜团的关键所在。

但随着搜寻范围的扩大，各国在分享敏感数据方面显得愈发勉为其难。

一名来自某东南亚国家的特使表示：“这变得像一部间谍小说。”他指出，现在重点正转向很少有国家愿意公开讨论的领域和技术。

先前美国在搜寻行动中扮演的角色相对低调，直到近期才有所变化。专家和官员表示，搜寻区域锁定南印度洋后，澳大利亚整体发挥了主导作用，而在此之前，搜寻行动缺乏统一协调。

这一定程度上是由于亚洲不具备北约式的区域性防务框架，尽管该地区好几个国家与美国存在同盟关系。此外，马来西亚、新加坡、新西兰和澳大利亚等英联邦国家也与英国有在发生危机时讨论国防事务的安排。

退役的英国皇家空军飞行员Michael Harwood说：“该地区安全框架迫切需要迅猛发展。”

他指出，风险在于搜寻行动可能被视为对相关国家“大丈夫气概”的考验，并可能推动各国间的竞争。

已经有几个国家在宣布有关失联客机的发现和卫星图像方面表现出争先恐后的苗头。

**扑克牌游戏**

马来西亚代理交通部长希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）则对国际社会搜寻失联客机的行动加以赞许。

他说：“所有参与搜寻的国家都展现出了前所未有的合作，这一点未曾改变。”

尽管马来西亚不得不披露了一些事关防空的敏感数据，但其邻国在公布敏感雷达数据方面则表现得不情不愿，这或许使得调查耽误了数日。

两名消息人士称，3月16日在某机场宾馆的特设危机中心一次大使级会议上，马来西亚正式请求该客机可能飞经的各国提供协助，但遭一些国家婉拒。

有些国家要求马来西亚提出书面申请，这引发随后一连串外交照会和高级别接触。

另有一名参会人士表示：“这变成了一场扑克牌游戏，马来西亚把牌亮了出来，但却不能强迫其他国家亮出牌。”（完）