马航失联客机副机长曾试图拨打电话--报道

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚《新海峡时报》(New StraitsTimes)周六援引消息人士的说法报道称，马航MH370航班客机失联的调查人员怀疑，该客机副机长在飞机偏离预定航线后曾试图用手机拨打电话。
《新海峡时报》援引未具名调查消息人士的说法称，在失联飞机行经槟城西北约200海里处时，一座手机信号基站捕获了副机长哈米德(Fariq Abdul Hamid)试图拨出电话的信号。这大约也是军方雷达在3月8日当地时间凌晨2时15分最后一次探测到该航班的时间。
报道援引消息人士的话称：“电信公司的基站和他曾试图拨打的电话建立了联系。至于电话被切断的原因，很可能是因为航班快速远离该基站，而且未能进入下一基站的覆盖范围。”
路透未能立即联系到马来西亚政府官员就该报道置评。《新海峡时报》援引马来西亚代理交通部长希沙姆丁(HishammuddinHussein)的说法称，需要对这一报道进行核实。
但他似乎对报道内容表示出质疑，称：“如果确有此事发生，我们早就应该知道。”
《新海峡时报》援引另一独立调查消息人士的说法称，的确接收到哈米德的手机信号，但该信号也可能源自手机开机，而非呼出动作。
警方称，在排除机上所有227名乘客的嫌疑后，马来西亚警方正在对客机上的机组人员和飞行员进行刑事调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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