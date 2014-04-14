马航失联客机副机长曾试图拨打电话--报导

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚《新海峡时报》(New Straits Times)周六援引消息人士的说法报导称，马航MH370航班客机失联的调查人员怀疑，该客机副机长曾在飞机偏离预定航线后试图用手机拨打电话。
《新海峡时报》援引未具名调查消息人士的说法称，在失联飞机行经槟城西北约200海里处时，一座手机信号基站捕获了副机长哈米德(Fariq Abdul Hamid)试图拨出电话的信号。这大约也是军方雷达在3月8日当地时间凌晨2时15分最后一次探测到该航班的时间。
报导援引消息人士的话称：“电信公司的基站和他曾试图拨打的电话建立了联系。至于电话被切断的原因，很可能是因为航班快速远离该基站，而且未能进入下一基站的覆盖范围。”
路透未能立即联系到马来西亚政府官员就该报导置评。《新海峡时报》援引马来西亚代理交通部长希沙姆丁(Hishammuddin Hussein)的说法称，需要对这一报导进行核实。
但他似乎对报导内容表示出质疑，称：“如果确有此事发生，我们早就应该知道。”
《新海峡时报》援引另一独立调查消息人士的说法称，的确接收到哈米德的手机信号，但该信号也可能源自手机开机，而非呼出动作。
警方称，在排除机上所有227名乘客的嫌疑后，马来西亚警方正在对客机上的机组人员和飞行员进行刑事调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。