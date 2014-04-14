马航失联客机副机长曾试图拨打电话--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚《新海峡时报》(New Straits Times)周六援引消息人士的说法报导称，马航MH370航班客机失联的调查人员怀疑，该客机副机长曾在飞机偏离预定航线后试图用手机拨打电话。

《新海峡时报》援引未具名调查消息人士的说法称，在失联飞机行经槟城西北约200海里处时，一座手机信号基站捕获了副机长哈米德(Fariq Abdul Hamid)试图拨出电话的信号。这大约也是军方雷达在3月8日当地时间凌晨2时15分最后一次探测到该航班的时间。

报导援引消息人士的话称：“电信公司的基站和他曾试图拨打的电话建立了联系。至于电话被切断的原因，很可能是因为航班快速远离该基站，而且未能进入下一基站的覆盖范围。”

路透未能立即联系到马来西亚政府官员就该报导置评。《新海峡时报》援引马来西亚代理交通部长希沙姆丁(Hishammuddin Hussein)的说法称，需要对这一报导进行核实。

但他似乎对报导内容表示出质疑，称：“如果确有此事发生，我们早就应该知道。”

《新海峡时报》援引另一独立调查消息人士的说法称，的确接收到哈米德的手机信号，但该信号也可能源自手机开机，而非呼出动作。

警方称，在排除机上所有227名乘客的嫌疑后，马来西亚警方正在对客机上的机组人员和飞行员进行刑事调查。（完）