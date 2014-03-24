马航一客机因故障改道 在香港降落

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透香港3月24日 -马来西亚航空MASM.KL一架从马来西亚飞往韩国的客机周一因发电机故障，转而在香港降落，该飞机搭载了271人。
马航称，这架MH066客机周日1537GMT（北京时间周日深夜11：37）从吉隆坡起飞，原定飞往首尔仁川机场，但后来改变航线，于当地时间周一凌晨3：00左右在香港国际机场降落。
马航称，改道原因是这架空客A330-300客机发电机出了故障。飞机上的辅助动力系统提供了电力，并未出现断电。
马航称，飞机上的271名旅客已转至其他航班飞首尔，从仁川飞往吉隆坡的返程航班则取消，需返程的旅客转至其他航班。
香港机场发言人称，这架飞机在通知该机场不到半小时后安全降落。她称这次降落不算是紧急迫降。
当前多达26个国家仍在澳大利亚西部的海域搜寻失联已两周多的MH370客机。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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