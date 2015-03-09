2014年是商业航空史上最安全的一年--IATA

路透新加坡3月9日（记者 Siva Govindasamy） - 尽管去年发生了两起与马航客机相关的高调空难事件，但国际航空运输协会（IATA）周一称，按某些标准看去年是商业航空史上最安全的一年。

根据IATA，虽然2014年空难死亡人数超过近几年的平均水平，但空难次数与航班总数相比却处于历史低位。

“虽然航空安全是2014年的头版头条，但数据显示航空安全性在继续改善，”IATA总干事兼执行长泰勒（Tony Tyler）在声明中称。

IATA在年度安全报告中称，2014年发生12起空难，641人遇难。在2009-2013年五年期间，每年平均空难数为19起，每年平均遇难人数为517人。

该协会2014年的数据不包括马航MH17客机失事事件。马航MH17客机去年6月在乌克兰上空被地对空防空导弹击落，未被归类为事故。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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