IATA称查验假护照是警察的职责

路透日内瓦3月12日（记者 Robert Evans） - 国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（TonyTyler）周三称，马航失联航班上有人持用假护照，而发现这类使用假护照的事是边境警察的职责，而非航空公司的责任。

他在一个新闻发布会上表示，只有政府通过警察力量才能进入有关失窃或丢失旅行证件的庞大官方数据库，这样就能知道旅行证件是否被非法使用。

“如果存在边境管制和无效护照的问题，这是政府应该出面解决的。”汤彦麟称。全球逾90%的航空公司是IATA成员。

国际刑警组织称，其190个成员国中，只有少数政府确实使用了总部的数据库。

马航MH370航班上周六失联以来，各方在讨论谁应为两名持假护照的伊朗男子得以登机而负责。

马航这架从吉隆坡飞往北京的航班上有乘客和机组人员共239人。航班失联后，国际社会展开大规模搜寻行动，但迄今尚未发现该架飞机或其残骸。

汤彦麟称，航空公司每年支出大笔费用，用于向逾60国政府提供入境乘客的护照和其他资料。他说：“因此我们有权期望边境管理人员履行职责。”（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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