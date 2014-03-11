马航失联客机仍杳无音信 十国展开联合搜救

路透吉隆坡/越南富国岛3月10日（记者 Eveline Danubrata/Nguyen Phuong Linh） -马来西亚民航总局局长Azharuddin Abdul Rahman周一称，马航客机失联是“前所未有的航空神秘事件”，各方开展的大范围空中和海上搜救工作已经进入第三天，但尚未找到任何踪迹。

来自10个国家的船舰和飞机正在马来西亚和越南南部海域展开搜索。与此同时，就有关安全漏洞以及炸弹或劫机是否已导致飞机坠毁的质疑也不断增多。

Azharuddin对记者称，搜救范围将从周二开始扩大。

一位高级警官对路透称，以前曾有人试图携带爆炸物、持假身份证明从吉隆坡乘坐飞机。当前调查的重点是两名使用被窃护照的乘客。

“我们曾阻止过持虚假或被窃护照、携带爆炸物的人，他们曾试图通过吉隆坡（机场）的安检乘坐飞机，”该警官说。“这种情况出现过两三次，但我不方便透露细节。”

Azharuddin称，不能排除这架客机遭劫持的可能性。调查人员正在对马航MASM.KLMH370客机失踪的各种可能性进行分析。

他还称，使用被窃护照的两名乘客看上去并不像亚洲人，但没有透露详细情况。他指出，机场监控录像显示，这两人通过了所有安检程序。

“我们正在调查护照盗窃团伙的可能性，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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