失联航班下落不明 马来西亚着手调查机上人员背景

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透吉隆坡3月11日（记者 Eveline Danubrata/Siva Govindasamy） -马来西亚警方周二表示，马来西亚正调查失联的马航MH370航班上的乘客或机组人员是否存在个人或精神问题，同时也在调查劫机、蓄意破坏或机械故障等可能性。
对马航MH370航班的大规模搜索行动已进入第四天，目前仍没有发现飞机的任何痕迹或机上239人的下落。此次失联事件也是航空史上最令人不解的神秘事件之一。
马航MH370航班周六凌晨从吉隆坡启程前往北京，起飞约一小时后从雷达屏幕上消失。更奇怪的是，马来西亚军方雷达追踪记录显示，失联飞机或曾折返。
当时亦没有求救信号或暗示有问题的无线电联系。在找不到飞机残骸或飞行数据的情况下，马来西亚警方只能试着从乘客和机组人员身上寻找线索。
马来西亚警察总长阿布·巴卡尔(Khalid AbuBakar)在新闻发布会上表示：“或许飞机上有人购买了大额保险，希望家人从中获益，或者是某人欠了别人很多钱，总之，我们正在调查所有可能性。”
“我们正在仔细查看在吉隆坡国际机场拍摄的视频录像，我们正在研究所有乘客的行为模式。”
国际刑警组织已证实，飞机上有两名乘客使用了假护照。
巴卡尔称，使用假护照者其中一名是19岁的伊朗人，此人看似是非法移民，另一人的身份仍在核实中。
巴卡尔在谈到这名19岁的伊朗人时称，“我们认为他不可能是任何恐怖组织的成员，我们认为他企图移民到德国。”他表示，该男子的母亲正在法兰克福等他，一直在与当局保持联系。
当被问及他是否能排除劫机可能时，巴卡尔称，“在调查完成前，（我们将）同等考虑所有（可能性）。”
泰国警方亦表示，不认为持假护照登机的男子与航班失踪有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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