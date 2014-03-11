失联航班下落不明 马来西亚着手调查机上人员背景

路透吉隆坡3月11日（记者 Eveline Danubrata/Siva Govindasamy） -马来西亚警方周二表示，马来西亚正调查失联的马航MH370航班上的乘客或机组人员是否存在个人或精神问题，同时也在调查劫机、蓄意破坏或机械故障等可能性。

对马航MH370航班的大规模搜索行动已进入第四天，目前仍没有发现飞机的任何痕迹或机上239人的下落。此次失联事件也是航空史上最令人不解的神秘事件之一。

马航MH370航班周六凌晨从吉隆坡启程前往北京，起飞约一小时后从雷达屏幕上消失。更奇怪的是，马来西亚军方雷达追踪记录显示，失联飞机或曾折返。

当时亦没有求救信号或暗示有问题的无线电联系。在找不到飞机残骸或飞行数据的情况下，马来西亚警方只能试着从乘客和机组人员身上寻找线索。

马来西亚警察总长阿布·巴卡尔(Khalid AbuBakar)在新闻发布会上表示：“或许飞机上有人购买了大额保险，希望家人从中获益，或者是某人欠了别人很多钱，总之，我们正在调查所有可能性。”

“我们正在仔细查看在吉隆坡国际机场拍摄的视频录像，我们正在研究所有乘客的行为模式。”

国际刑警组织已证实，飞机上有两名乘客使用了假护照。

巴卡尔称，使用假护照者其中一名是19岁的伊朗人，此人看似是非法移民，另一人的身份仍在核实中。

巴卡尔在谈到这名19岁的伊朗人时称，“我们认为他不可能是任何恐怖组织的成员，我们认为他企图移民到德国。”他表示，该男子的母亲正在法兰克福等他，一直在与当局保持联系。

当被问及他是否能排除劫机可能时，巴卡尔称，“在调查完成前，（我们将）同等考虑所有（可能性）。”

泰国警方亦表示，不认为持假护照登机的男子与航班失踪有关。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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