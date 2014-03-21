澳洲派出四架飞机前往疑似海域 继续搜寻马航客机

路透悉尼/吉隆坡3月21日（Jane Wardell/Siva Govindasamy） -搜救当局周五对卫星数据进行研究，希望找到能够帮助寻获马航失联MH370航班的更多线索。此前在远离澳洲的印度洋深处进行的海空搜寻未能找到疑似飞机残骸物体的任何踪迹。

周四，澳洲向距离珀斯西南方向约2,500公里的印度洋海域紧急派出四架飞机，当时对卫星图像的分析识别出可能来自失联飞机的两块大型物体。这架载有239人的波音777飞机已经消失13天之久。

调查人员认为，这架飞机可能有意偏离航线数千公里，并在最深最偏僻的某处海域自杀式坠毁。

搜救当局提醒称，3月16日的卫星图像显示的物体可能与目前搜寻的飞机无关，但是这个发现是目前找到的最好线索。

澳洲海事安全局（AMSA）称，四架飞机周五将继续对这片23,000平方公里的海域进行搜索。周四绕经这里的一艘挪威商船也仍在进行搜寻。另一艘船只周五稍晚会赶到这里。

澳洲副总理特拉斯（WarrenTruss）称，澳洲继续研究卫星图像，以确定疑似残骸物体的位置。卫星图像显示其中一块物体估计长达24米。

新西兰国防军空军副元帅KevinShort称，强风、云雾和降雨令搜寻工作面临困难。新西兰周四向目标海域派出了P-3K2猎户式侦察机。

“机组人员没有发现任何重要物体，”他告诉新西兰电台。“能见度不是很好，增加了搜寻海面目标的难度。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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