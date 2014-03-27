南印度洋天气恶劣 失联客机搜寻工作暂停

路透珀斯/吉隆坡3月27日（记者 Matt Siegel/Rujun Shen） -受恶劣天气影响，各方在南印度洋对马航失联客机的海上和空中搜寻工作暂停，尽快找到飞机残骸的希望受挫。

目前加入国际搜救队的共有11架军用和民用飞机和五艘舰船。法国方面的卫星本周早些时候拍摄到的图像显示，在南印度洋有100多个疑似与失联客机有关的物体。

“天气预报显示，该区域会出现严重结冰、强烈湍流，能见度几乎为零，”负责美国海军P8海神号侦察机搜寻任务的AdamSchantz少校说。

“派出去搜寻的（飞机）都在往回返，这里的其他飞行安排已被取消。”

澳大利亚海事安全局（AMSA）证实，由于天气原因，飞机搜寻已被取消，搜寻舰船也在驶离搜寻区域。

法国Airbus Defence &SpaceEAD.PA周一拍摄到的最新卫星图像显示，在南印度洋一个约400平方公里的区域内有122个可能与失联客机有关的物体。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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