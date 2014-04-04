澳洲官员称开始水下搜寻马航失联客机黑匣子

路透珀斯4月4日（记者 Swati Pandey） -国际搜寻力量周五对马航失联客机开始进行水下搜寻，随着飞机黑匣子电池寿命所剩时间不多，美国海军高科技“黑匣子”定位仪首次投入进行搜寻。

澳大利亚当局称，澳洲海军的海洋盾舰（HMAS OceanShield）将拖拽着所谓的“拖曳声波定位仪”，与英国测量船“回声号”（HMS Echo）一道展开搜寻。

“水下搜寻开始的区域将是飞机最有可能进入海里的区域，”澳洲负责协调搜寻工作的Angus Houston在珀斯对记者说。

“因黑匣子定位信标最多能持续大约一个月，随后会停止发出信号，目前已非常接近可能停止的时间。”

Houston称，仔细进行水下搜寻的同时，水上搜寻飞机残骸的工作也会继续进行，因为水上搜寻的任何发现，是帮助水下搜寻进行定位的最有效方式。

“这片区域辽阔且遥远，我们将继续进行相当一段时间的水上搜寻，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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