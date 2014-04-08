澳官员称或派潜水器在海底搜寻失联客机残骸

路透悉尼/珀斯4月8日（记者 Jane Wardell/wati Pandey） -协调马航失联客机搜寻工作的澳洲机构负责人Angus Houston称，水上找到任何与客机相关物体的几率越来越小，他们可能在周二派自主潜水器潜入海底搜寻飞机残骸。

Houston称，鉴于飞机黑匣子记录仪的电池正在或已耗尽，持续一个月的搜寻工作正处于关键阶段。

他还称，周末接收到与失联客机黑匣子记录仪信标相一致信号的澳洲船舰没有接收到任何进一步的脉冲信号。

“（飞机）记录仪信标的保存期限为30天，目前已经过了这个时期，因此记录仪信标可能将停止发出信号、或者已经停止发出信号，”Houston对澳大利亚广播公司（ABC）称。

“经过非常谨慎的权衡后，我认为当务之急是寻找其他相关物。”

Houston称，由于搜寻区域洋流急湍，加上过去一周有气旋经过，在水上找到与客机相关之物的几率越来越小。

他指出，澳大利亚海洋盾舰（Ocean Shield）仍拖拽着“拖曳声波定位仪”试图能重新接收到信号，但可能很快会卸掉该设备，转而派名为Bluefin-21的自主潜水器进行搜寻。

Bluefin-21潜水器将利用声纳在海底进行20小时的搜寻，随后将返回海洋盾舰对其发现进行分析。

如果发现异常，潜水器上的声纳系统将由摄像头取代，以进行更仔细的搜寻。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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