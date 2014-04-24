澳大利亚称海滩发现物体与马航MH370客机无关

路透墨尔本4月24日 -澳大利亚交通安全局(ATSB)周四表示，本周在澳大利亚西部海岸发现的残骸不太可能来自失联的马航MH370客机。

ATSB发言人塞姆斯(TonySimes)称，该局检查了这些被冲到奥古斯塔镇(Augusta)以东10公里海岸处的物质。该镇在澳大利亚西南角。

塞姆斯表示：“这些物品不太可能来自MH370。”

ATSB局长马丁·多兰(MartinDolan)早些时候接受澳大利亚广播公司电台采访时表示，ATSB检查了这些疑似物的详细图片，认为这些物体无助于寻找客机的下落。

他在采访中表示：“我们在这些疑似物中找不到任何让我们认为它们是来自波音飞机的东西。”

这是自4月4日检测到据信来自该客机黑匣子的信号数周以来首次发现疑似残骸，澳大利亚当局没有给出这些物体的细节。

在澳大利亚西海岸10公里范围的海底搜寻未能找到任何残骸，但马来西亚和澳大利亚当局誓言对MH370的搜索不会停止。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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