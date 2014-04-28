马航失联客机的搜寻工作进入新阶段--澳洲总理

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透悉尼4月28日（记者 Matt Siegel） -澳大利亚总理阿博特周一称，找到马航失联客机残骸漂浮物的可能性很小，新一阶段的搜寻将以印度洋海底的更大范围为重点。
国际搜寻力量迄今尚未找到客机残骸的蛛丝马迹。
阿博特称，搜寻工作将从目前的飞机和船舰进行可视化搜寻，转为利用带有先进传感器的水下设备在海底进行搜寻。
但阿博特承认，有可能找不到与客机有关的任何物体。
“我们将尽所有人力、投入所有合理的力量来解开这个谜团，”阿博特在堪培拉对记者说。
在4月4日侦察到疑似客机黑匣子记录仪的信号后，搜救人员在一个10平方公里的海域内展开重点搜寻。
但阿博特的言论似乎承认，美国海军的Bluefin-21深海潜航器在该区域没有找到客机的任何踪迹。
阿博特称，对新的搜寻区域进行彻底搜寻可能会耗时6-8个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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