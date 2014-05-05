澳中马政府承诺不会放弃搜寻马航失联客机

路透悉尼5月5日（记者 Matt Siegel） -澳大利亚、中国和马来西亚周一承诺，将不会放弃搜寻马航MASM.KL失联客机。

马航MH370航班客机于3月8日失联后，各国展开了航空史上最大规模的搜寻工作，但现在仍没有发现任何线索。当下还存在如何进行进一步搜寻及谁来负担相关费用的问题。

相关官员在堪培拉参加完会议后表示，目前对马航失联航班的空中和海面搜寻工作已暂停，在对现存的可视化及声纳搜索数据进行分析，并找到租赁必需精密设备的承包商后，将开始新的搜寻阶段。新的搜寻预计将耗资约6,000万澳元（5,500万美元）。

费用问题是此次会议的一个重点内容。澳大利亚副总理特拉斯(WarrenTruss)似乎希望相关制造商承担部分费用，其中包括生产该777-200机型的波音(BA.N)和引擎生产商罗尔斯·罗伊斯(RR.L)。

“对MH370航班上所发生的事情，它们也是相关利益方，要么它们对其产品质量非常有信心，如果飞机的某些东西造成了此次事故，他们应该采取补救措施，”他对记者表示。

“因此，我认为我们希望这些制造商及其总部所在国增加参与度。”

波音表示，在对事件调查提供专业技术支持。

美国总统奥巴马曾公开承诺将贡献更多资源，但政府消息人士称，美国希望转嫁提供昂贵声纳设备的费用。

美国周末表示，其蓝鳍-21水下航行器将为搜索行动再贡献一个月。

澳中马官员表示，周三将再次在堪培拉举行会议，届时将公布如何开展进一步搜寻行动及如何分摊费用的细节。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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