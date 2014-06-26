马航MH370坠落时很可能处于自动驾驶状态--澳洲官员

路透悉尼6月26日(记者 Lincoln Feast) - 澳大利亚官员周四表示，马航客机MH370很可能在坠入印度洋之时处于自动驾驶状态。目前对MH370的搜索还一无所获，澳大利亚正着手下一阶段的搜索。

现在距离马航MH370的失踪已经有100多天了。

调查人员称，他们手中仅有的一点证据显示，这架飞机在最终坠落于印度洋之前曾被故意从预定航线上偏离数千公里。

澳大利亚副总理杜斯(Warren Truss)周四表示：“新的重点区域依然聚焦于第七条弧线，这是MH370与卫星最后一次取得联系的区域。我们现在将注意力转向沿着这条弧线进一步往南的地区。”

杜斯表示，他们在审视了卫星数据、早期雷达信息和飞机性能限制后确定了这一区域。

“飞机极有可能处于自动驾驶状态，否则它不会沿着卫星能识别的有序航道飞行。”

搜寻将从8月开始进入下一阶段，覆盖6万平方公里，耗资6,000万澳元(5,600万美元)以上。目前，对马航MH370的搜寻已经是航空史上最昂贵的搜索。

新的重点搜索区域是在珀斯以西大约2000公里附近。此处是一片孤立的海域，常常出现风暴和巨浪。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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