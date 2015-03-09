马总理承诺继续搜寻MH370客机 国际调查组报告未提供新线索

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透吉隆坡3月8日（记者 Siva Govindasamy/Praveen Menon） - 马来西亚总理纳吉布周日在马航MH370客机失联一周年之际发表声明，称马方仍致力于搜寻MH370客机。与此同时，国际调查组发布的报告没有关于MH370客机命运的新线索。
国际调查组的中期报告长达584页，提供了雷达是如何对偏离航线的该客机进行追踪、以及飞行数据记录仪水下定位信标电池相关问题等方面的详情。
但报告没有确定客机失联的明确原因，并且指出客机的飞行员及机组人员在经济、健康和私人生活方面不存在任何可疑之处。
去年3月8日，从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班起飞不久后失联，成为航空史上最大的谜案之一。搜寻人员展开了大量搜寻工作，但迄今未找到蛛丝马迹。
“MH370客机失联是一起史无前例的事件，搜寻工作在航空史上亦前所未有，为迄今最为复杂且最具技术挑战性的搜寻工作，”纳吉布在声明中称。
“我们与国际合作伙伴合作追踪目前仅有的一点线索。马方仍致力于搜寻工作，并且希望找到MH370客机，”纳吉布说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)