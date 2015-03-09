马总理承诺继续搜寻MH370客机 国际调查组报告未提供新线索

路透吉隆坡3月8日（记者 Siva Govindasamy/Praveen Menon） - 马来西亚总理纳吉布周日在马航MH370客机失联一周年之际发表声明，称马方仍致力于搜寻MH370客机。与此同时，国际调查组发布的报告没有关于MH370客机命运的新线索。

国际调查组的中期报告长达584页，提供了雷达是如何对偏离航线的该客机进行追踪、以及飞行数据记录仪水下定位信标电池相关问题等方面的详情。

但报告没有确定客机失联的明确原因，并且指出客机的飞行员及机组人员在经济、健康和私人生活方面不存在任何可疑之处。

去年3月8日，从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班起飞不久后失联，成为航空史上最大的谜案之一。搜寻人员展开了大量搜寻工作，但迄今未找到蛛丝马迹。

“MH370客机失联是一起史无前例的事件，搜寻工作在航空史上亦前所未有，为迄今最为复杂且最具技术挑战性的搜寻工作，”纳吉布在声明中称。

“我们与国际合作伙伴合作追踪目前仅有的一点线索。马方仍致力于搜寻工作，并且希望找到MH370客机，”纳吉布说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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