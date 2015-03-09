MH370客机黑匣子定位信标电池过期 或成家属索赔关键

路透悉尼3月9日（记者 Jane Wardell） - 马航MH370遇难乘客家属的代理律师周一称，调查报告称MH370客机黑匣子上的定位信标电池早已过期，这可能成为诉讼的关键。

美国律所Kreindler & Kreindler是马航案中约20个家庭的法律代理，该律所称，如果电池过期影响到了飞机搜寻工作，那么这个因素对于判定索赔可能至关重要。

Kreindler & Kreindler航空业律师格林（Justin Green）在给路透的电子邮件中指出：“这家航空公司（马航）居然允许其人员和飞机在关键设备电池到期的状态下飞行，而如今在遇难者家属不能首先证明遭受的损失、在尚无飞机坠毁确凿证据的情况下，仍不愿提出任何有意义的和解方案。”

“现在可以更清楚地判断，这家航空公司（马航）可能应为飞机搜寻无果负责。”

调查报告称，MH370客机黑匣子上的定位信标电池已于2012年12月到期，未予更换。

调查人员认为，这架载有227名乘客和12名机组成员的客机偏离了飞行航线数千英里，而后坠入了澳大利亚海域。搜寻工作迄今一无所获，可能于5月结束。

但马来西亚和中国政府均表示，仍致力于继续搜寻。

中期调查报告未提供飞机失踪的明确原因，称机长和机组成员无论是财务、医疗或个人纪录均无任何可疑之处。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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