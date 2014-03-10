马航航班失联超48小时 搜寻工作仍在继续

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡/越南富国岛3月10日（记者 Niluksi Koswanage/Nguyen Phuong Linh） - 马航MH370航班从雷达显示屏消失已经超过48小时，搜救飞机周一继续在越南南端海域搜寻，希望找到该航班的任何踪迹。

国际刑警组织证实，失联航班上至少有两名乘客使用了被窃护照，并且表示正在调查航班上是否还有其他人使用虚假的身份证明。这不仅令外界质疑可能存在的安全漏洞，同时也让人怀疑航班是否遭遇爆炸或被劫持。

马航MH370航班从吉隆坡起飞大约一小时后于周六凌晨失去联系，当时航班在大约3.5万英尺的高度飞行。

越南民航总局周日晚些时候在其网站称，越南海军飞机在疑似出事海域发现一物体，但由于天太黑无法进行确认。

“我们派两艘船前往海军飞机发现物体的海域，但并没有找到相关物体，”越南海军上将Ngo Van Phat周一早些时候对路透说。“我们今早派出更多飞机前往搜寻。”

专家称，航班没有发出求救信号，暗示飞机可能是突然出现灾难性故障或是爆炸。但马来西亚空军司令称，雷达追踪显示航班在消失前可能曾试图返航。

美国政府一位权威消息人士称，美国方面查看了大量美国间谍卫星拍摄的照片以寻求飞机在空中爆炸的证据，但没有找到任何线索。该消息人士称，美国间谍卫星全面覆盖这一区域。

波音 拒绝发表评论。该公司之前发表简短声明，表示关注事件进展。（完）