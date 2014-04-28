马航失联客机的搜寻工作进入新阶段--澳洲总理

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Siegel
路透悉尼4月28日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，找到马航失联客机残骸漂浮物的可能性很小，新一阶段的搜寻将以印度洋海底的更大范围为重点。
国际搜寻力量迄今尚未找到客机残骸的蛛丝马迹。
阿博特称，搜寻工作将从目前的飞机和船舰进行可视化搜寻，转为利用带有先进传感器的水下设备在海底进行搜寻。
但阿博特承认，有可能找不到与客机有关的任何物体。
“我们将尽所有人力、投入所有合理的力量来解开这个谜团，”阿博特在堪培拉对记者说。
在4月4日侦察到疑似客机黑匣子记录仪的信号后，搜救人员在一个10平方公里的海域内展开重点搜寻。
但阿博特的言论似乎承认，美国海军的Bluefin-21深海潜航器在该区域没有找到客机的任何踪迹。
阿博特称，对新的搜寻区域进行彻底搜寻可能会耗时6-8个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。