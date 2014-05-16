马来西亚称将复查失联客机的所有相关数据

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路透吉隆坡/悉尼5月15日 - 马来西亚代理交通部长希沙姆丁(Hishammuddin Hussein)周四表示，马来西亚、中国和澳大利亚已同意复查所有与马航失联MH370航班客机有关的数据，以更好地定位搜索区域。

希沙姆丁在吉隆坡对记者表示，马中澳三国在堪培拉的一场会议上还同意进行绘制海底地图的勘察，并采购更多的深海搜索工具和其他搜索设备。

“我昨天已向马来西亚内阁汇报了会议结果，并对计划做了审议。我现在获授权宣布，过渡阶段的细节已经得到马来西亚政府的批准。”

从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班客机于3月8日失踪，据信已经坠毁于澳大利亚以西的印度洋。机上的239名乘客中，有大约三分之二的乘客是中国公民。

希沙姆丁表示，澳大利亚负责从商业承包商手中获取新的搜索资产，而马来西亚和中国将承担额外的搜索设备和服务。

希沙姆丁表示，他将于本月晚些时候在新加坡一场峰会上与美国国防部长哈格尔讨论让美国提供更多技术帮助的可能。

他称，执行海底水深测量勘察对于划定新的搜索区域至关重要，这样就可以安全地部署昂贵且稀有的深海自动工具和拖曳声纳扫描仪。

“重要的是，水深勘察与深水搜索需要紧密配合。”

从下周一开始，上述三国政府开始每周都将举行视频会议，协调搜索工作。（完）