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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 10:53 BJT

澳大利亚称莫桑比克发现的残骸很可能来自马航MH370客机

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼3月24日 - 澳大利亚周四称，本月早些时候在莫桑比克发现的飞机残骸很可能来自失踪的马航MH370客机。

澳大利亚基础设施和运输部部长达伦·切斯特（Darren Chester）称，马来西亚MH370调查小组发现两块残骸均与马航一架波音777客机的壁板相符。

“分析表明残骸几乎肯定来自MH370，”切斯特表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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