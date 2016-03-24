澳大利亚称莫桑比克发现的残骸很可能来自马航MH370客机

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月24日 - 澳大利亚周四称，本月早些时候在莫桑比克发现的飞机残骸很可能来自失踪的马航MH370客机。
澳大利亚基础设施和运输部部长达伦·切斯特（Darren Chester）称，马来西亚MH370调查小组发现两块残骸均与马航一架波音777客机的壁板相符。
“分析表明残骸几乎肯定来自MH370，”切斯特表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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