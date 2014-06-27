澳方报告称马航MH370航班机上人员很可能窒息而死

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼6月26日（记者 Lincoln Feast） - 澳大利亚运输安全局（ATSB）周四新发布的一份报告称，马航 MH370航班上的乘客和机组人员很有可能窒息而死，在没有生命迹象的情况下以自动驾驶状态下坠入海。

ATSB在这份长达55页的报告中称，调查人员将MH370航班的飞行条件与之前空难做对比后，得出了上述结论。报告未提供有关该航班的新证据。

报告缩小了MH370客机可能的终结地范围，同时指出客机在飞行过程中缺乏通讯沟通，但飞行路径稳定，同时还出现其他关键异常。

“鉴于这些情况，最后阶段出现机组人员反应迟钝/缺氧这样的事情，似乎是MH370航班最后飞行阶段最适合的现有证据，当时航班朝着基本向南的方向飞行，”ATSB报告称。

澳洲官员还称，所有这些表明，MH370客机很有可能坠入比之前认为更往南的印度洋海域，因此他们宣布在之前的搜寻区域内将搜寻范围进一步南移。

澳大利亚副总理杜斯(Warren Truss)在堪培拉对记者称：“新的重点区域依然聚焦于第七条弧线，这是MH370与卫星最后一次取得联系的区域。我们现在将注意力转向沿着这条弧线进一步往南的地区。”

下一阶段的搜寻工作预计将于8月开始，将持续一年，覆盖6万平方公里的区域，耗资成本6,000万澳元(5,600万美元)甚至更多。（完）