澳方报告称马航MH370航班机上人员很可能窒息而死

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼6月26日（记者 Lincoln Feast） - 澳大利亚运输安全局（ATSB）周四新发布的一份报告称，马航 MH370航班上的乘客和机组人员很有可能窒息而死，在没有生命迹象的情况下以自动驾驶状态下坠入海。
ATSB在这份长达55页的报告中称，调查人员将MH370航班的飞行条件与之前空难做对比后，得出了上述结论。报告未提供有关该航班的新证据。
报告缩小了MH370客机可能的终结地范围，同时指出客机在飞行过程中缺乏通讯沟通，但飞行路径稳定，同时还出现其他关键异常。
“鉴于这些情况，最后阶段出现机组人员反应迟钝/缺氧这样的事情，似乎是MH370航班最后飞行阶段最适合的现有证据，当时航班朝着基本向南的方向飞行，”ATSB报告称。
澳洲官员还称，所有这些表明，MH370客机很有可能坠入比之前认为更往南的印度洋海域，因此他们宣布在之前的搜寻区域内将搜寻范围进一步南移。
澳大利亚副总理杜斯(Warren Truss)在堪培拉对记者称：“新的重点区域依然聚焦于第七条弧线，这是MH370与卫星最后一次取得联系的区域。我们现在将注意力转向沿着这条弧线进一步往南的地区。”
下一阶段的搜寻工作预计将于8月开始，将持续一年，覆盖6万平方公里的区域，耗资成本6,000万澳元(5,600万美元)甚至更多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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