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时事要闻 | 2014年 3月 13日 星期四 17:16 BJT

印度将派遣直升机和船只搜寻马航失联客机

路透印度布莱尔港3月13日 -印度国防部周四已通知在安达曼海和尼科巴群岛的部队派遣船只、飞机和直升机参与搜寻失联马航客机。

一名高级将领表示，上述武装部队周四夜间将开会讨论如何与他国协调进行搜救工作，之后就将作出搜救部署。

布莱尔港指挥部发言人Harmeet Singh表示：“具体细节正在制定中。”

周三，一架隶属于印度海岸警卫队的多尼尔(Dornier)飞机受命启程搜索安达曼岛东部，但没有任何发现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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