印度将派遣直升机和船只搜寻马航失联客机

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透印度布莱尔港3月13日 -印度国防部周四已通知在安达曼海和尼科巴群岛的部队派遣船只、飞机和直升机参与搜寻失联马航客机。
一名高级将领表示，上述武装部队周四夜间将开会讨论如何与他国协调进行搜救工作，之后就将作出搜救部署。
布莱尔港指挥部发言人Harmeet Singh表示：“具体细节正在制定中。”
周三，一架隶属于印度海岸警卫队的多尼尔(Dornier)飞机受命启程搜索安达曼岛东部，但没有任何发现。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：