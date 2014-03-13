印度将派遣直升机和船只搜寻马航失联客机

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度布莱尔港3月13日 - 印度国防部周四已通知在安达曼海和尼科巴群岛的部队派遣船只、飞机和直升机参与搜寻失联马航客机。
一名高级将领表示，上述武装部队周四夜间将开会讨论如何与他国协调进行搜救工作，之后就将作出搜救部署。
布莱尔港指挥部发言人Harmeet Singh表示：“具体细节正在制定中。”
周三，一架隶属于印度海岸警卫队的多尼尔(Dornier)飞机受命启程搜索安达曼岛东部，但没有任何发现。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。