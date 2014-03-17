印度洋搜寻马航失联客机如大海捞针

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月16日（记者 Jane Wardell） - 南印度洋是一个什么样的地方呢？如果有商用客机在此坠落，船只无法发现，雷达检测不到，甚至连卫星也无济于事。而此地却被调查人员怀疑为马航MH370航班的可能降落之地。
这片广阔的水域堪称全球最偏远的地区之一，也是海水最深的地区之一，从而为马航失联客机的搜寻工作带来重重挑战。该地区是马航失联客机可能的失事地点之一，国际社会目前将搜寻重点放在该区域。
即便是澳大利亚，在属于其本国的印度洋海岸线的大部分海域，也没有雷达覆盖。
“在澳大利亚西部的大部分地方以及差不多整个印度洋，几乎都没有雷达覆盖，”一位澳大利亚民航局的消息人士称。由于无权谈及此事，该消息人士要求匿名。
“海岸线100公里开外就看不到任何东西。”
印度洋是世界第三大洋，平均深度超过1.2万英尺，比2009年法航客机失事之地大西洋更深。虽然当年根据漂浮的碎片很快就确定了法航客机的失事地点，但两年后才找到了飞机残骸。
截止目前，已有十几个国家派船只和飞机展开搜寻，但仍未找到马航MH370客机的蛛丝马迹。
搜寻重点此前一直放在南中国海海域，但调查人员分析雷达和卫星数据后，开始怀疑这架客机故意偏离航线飞行数百甚至数千英里，从而令搜寻重点目前转移到印度洋。
据知晓美国政府接收的调查数据的一位消息人士称，官员认为，根据现有数据，MH370客机一直向南飞行，最终燃油耗尽坠入海中。
上述澳大利亚民航局的消息人士称，澳大利亚民用雷达在该海域的最大覆盖范围仅从海岸线向海中延伸200海里(410公里)，而且只被用来监测进入该国准备降落的定期航班。
澳大利亚西海岸或西北海岸大约1,600公里的海域都可能是马航客机的失事地点，这片海域刚好处于澳大利亚海事局(AMSA)的搜救范围内。
AMSA一位发言人称，截至周日，他们尚未收到马来西亚方面的援助请求。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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