马航客机失联谜案引航空业热议

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣迭戈3月18日 （记者 Bill Rigby） - 马航客机失联事件谜团重重，全球航空业除了震惊以外，也提出了诸多理论推演推该客机的命运，但大多数业界人士认为，这起悬而未解的谜案更多的只是引人关注，却不会成为业界做出重大变革的警钟。

尽管缺乏最新信息，但不论是在街头巷尾、酒吧，还是国际航运贸易协会（ISTAT）本周在圣迭戈举行的不公开会议上，马航MH370失联事件都是热门话题。

“我接触的人都带着极大的担心关注此事，似乎有人竭力把飞机藏起来了，”航空顾问公司Morten Beyer & Agnew的执行长Robert Agnew说。他指的是飞机与空管联系的主要通讯方式都被蓄意关闭的有关报道。

“我们在猜测驾驶舱到底发生了什么。如果这是一起有计划的恐怖活动，还有人知道其中详情并效仿吗？”他说。

调查人员认定，是非常了解波音777-200ER飞机和商业航线的人士操纵客机脱离航线飞行。

但迄今还未发现关于客机的确凿证据，调查机构也没有发现任何乘客存在令飞机坠毁或劫持飞机的政治或犯罪动机。

“大家私底下谈的都是MH370失联事件，”参与ISTAT的标普分析师Philip Baggaley说。

他还称，大家普遍认为，应该是机组或乘客中十分了解如何关闭通讯系统之人控制了飞机。

“几乎所有人都猜测客机坠入了印度洋，而不是安全降落在了某块陆地上。因为如果客机飞过陆地，肯定会被军用雷达或其它雷达监测到。”

还有一些人认为此事另有蹊跷。一位要求匿名的航空业分析人士坚持认为亚洲国家军方掌握的信息一定比他们所公开的更多。

“该地区的军方情报机构称不知道客机在哪里，我很难相信他们的说法。”

对于客机安全降落在偏远海岛、或是可能被控制用来发动某种袭击的说法，人们普遍认为不太可信。

不过，由于缺乏确切的信息和证据加以研究，部分观点认为，目前还无从知道马航客机失联谜团能否在航空业或通讯技术领域掀起变革。

已经有人建议航空公司引进恒定开启的飞机通信寻址与报告系统(ACARS)，该系统可在飞机与地面之间通过无线电或卫星自动传送数据，可保证地面一直得以获取飞机的位置。

但这一想法被一家大型飞机租赁公司一位高管拒绝了，因担心在紧急情况下飞机的电子设备可能需要关闭，从而形成安全隐患。

“如果它（这一系统）冒起烟来怎么办？”这位高管问道。

航空租赁公司（Air Lease Corp）的首席运营官John Plueger也不认为业界惯例会因此事被重新评估。

“这是一个悲剧，我不希望再发生类似事件。但我不认为这件事情本身会带来什么重大变革，”他说。“如果有人故意要做某件事，他们最终还是会找到方法的，不论飞机采用什么系统。”（完）