马国请求国际社会协助搜寻失联客机

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路透吉隆坡3月16日（记者 Tim Hepher/Anshuman Daga） - 外交人士周日称，马来西亚已寻求国际社会协调合作，以在北至里海、南至南印度洋的两个“走廊地带”搜寻马航失联客机。

马来西亚官员与来自22个国家的代表开会，向各国通报了调查进展，之前该国已宣布停止在南中国海的搜寻行动。

尽管之前已有多国协同参与搜救行动，但此次马来西亚正式请求国际协调标志着搜寻行动进入了新的外交阶段，搜寻行动可能需依赖各国共享军用雷达数据等敏感信息。

印度驻马来西亚高级专员T.S. Tirumurti告诉路透，通过这次会议了解了事态进展，以及马方需要什么样的帮助。

一名外交官称，在各国正考虑是否要共享关于失联客机的军事数据之际，这样的外交行动可能意义重大，可补救东南亚国家在此次危机中未能统一行动留下的缺口。

这名外交官称，对于军事数据肯定是有限制的，但各国都知道在民事问题上开展合作符合公共利益。

马来西亚国防部长暨代理交通部长希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）称，该国已结合其军用雷达追踪发现，调查这起事件是否涉及劫机或蓄意破坏。

希沙慕丁不愿透露该国是否已请求他国开放军用雷达追踪数据，但他在新闻发布会上称，已向他国请求提供一级和二级雷达数据。（完）