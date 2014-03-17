马国请求国际社会协助搜寻失联客机

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月16日（记者 Tim Hepher/Anshuman Daga） - 外交人士周日称，马来西亚已寻求国际社会协调合作，以在北至里海、南至南印度洋的两个“走廊地带”搜寻马航失联客机。
马来西亚官员与来自22个国家的代表开会，向各国通报了调查进展，之前该国已宣布停止在南中国海的搜寻行动。
尽管之前已有多国协同参与搜救行动，但此次马来西亚正式请求国际协调标志着搜寻行动进入了新的外交阶段，搜寻行动可能需依赖各国共享军用雷达数据等敏感信息。
印度驻马来西亚高级专员T.S. Tirumurti告诉路透，通过这次会议了解了事态进展，以及马方需要什么样的帮助。
一名外交官称，在各国正考虑是否要共享关于失联客机的军事数据之际，这样的外交行动可能意义重大，可补救东南亚国家在此次危机中未能统一行动留下的缺口。
这名外交官称，对于军事数据肯定是有限制的，但各国都知道在民事问题上开展合作符合公共利益。
马来西亚国防部长暨代理交通部长希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）称，该国已结合其军用雷达追踪发现，调查这起事件是否涉及劫机或蓄意破坏。
希沙慕丁不愿透露该国是否已请求他国开放军用雷达追踪数据，但他在新闻发布会上称，已向他国请求提供一级和二级雷达数据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)