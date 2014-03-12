国际刑警称马航客机失联不太可能是恐怖事件 中情局看法不同

路透法国里昂3月11日（记者 Johnny Cotton） - 国际刑警组织秘书长诺布尔（RonaldNoble）周二称，他认为马航客机失联并非恐怖袭击所致。

不过美国中情局局长布伦南(John Brennan)周二表示，情报官员不能排除失踪马航客机遭恐怖袭击的可能。

“必须重视一切可能，”布伦南在华盛顿罕见的公开发表言论称。

国际刑警组织秘书长诺布尔表示，两名使用被盗护照登机并引起怀疑的乘客可能是偷渡客。

马航MH370客机已经失联四天，来自10个国家的搜救力量周二扩大搜救范围，在泰国湾和南中国海的大片海域继续搜救。

“随着获得的信息增多，我们更加倾向于这并非恐怖事件的结论，”诺布尔在新闻发布会上说。

诺布尔称，两名持被盗护照登机乘客是伊朗人，年龄分别为18岁和29岁，他们从多哈出发，然后在吉隆坡换用被盗的意大利公民和奥地利公民护照登上航班。

“我们发现，这两人2月28日抵达吉隆坡后，便立即使用不同的身份证明--被盗的奥地利公民和意大利公民的护照登上MH370航班，”他说。

国际刑警组织周二晚些时候在声明中称，经伊朗当局确认，这两名伊朗人的姓名分别为Seyed Mohammed RezaDelavar（29岁）和Pouria Nourmohammadi（18岁）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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