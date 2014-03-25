马航客机失事可能是史上难度最大的空难调查之一

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月24日 - 马来西亚宣布马航失联客机在印度洋坠毁，该声明为空难调查拉开了序幕。这可能是历史上代价最高、难度也最大的空难调查之一。

马来西亚总理纳吉布表示，MH370航班“终结”于远离任何可降落的地点。该声明意味着目前的重心从搜寻幸存者转为找到遇难者遗体并打捞飞机残骸和黑匣子。

根据英国Inmarsat公司对卫星数据进行的最新分析，马来西亚决定公布失联航班消失在国际海域，意味着搜寻活动进入到新阶段。目前，搜寻集中在澳大利亚珀斯西南方向海域。

两名熟悉情况的人士表示，马来西亚在他国帮助下很可能就此展开民事调查，结束两周以来明显的法律不确定性。

发起正式的空难调查将让马来西亚有权进行协调并筛选证据，但依然会面临各方的批评，特别是中国。

中国就搜寻进展批评马来西亚，周一并要求马方移交卫星数据。

Inmarsat称，其最新技术分析显示，马航MH370航班坠毁于澳大利亚珀斯以西的印度洋中。

尽管疑似残骸的报告尚未被证实，但专家表示，在没有关于航班坠落地点更准确信息的情况下，搜索航班残骸依然是一项巨大的工程。

英国克兰菲尔德大学(Cranfield University) 安全与事故调查中心的负责人Matthew Greaves表示：“如果没有对事故地点更准确的估计，他们在搜寻残骸并试图复原事故时面临与之前一样的挑战。”

法国航空事故调查处(BEA)表示，搜索区域必须缩小，才能开始使用水下搜索。BEA曾负责搜寻2009年坠毁于大西洋的法航447航班的残骸。

当时法国调查人员用了两年时间才找到这架空客A330客机的残骸。

英国民航安全组织“环球飞行升空”(Flightglobal Ascend)安全主管Paul Hayes表示：“我认为，此次对(马航失联客机)搜寻调查的难度会更大，因为法航447航班坠落于最后已知点附近，残骸也在几天内被发现，所以搜索海域大大缩小。”

由法国主导的对447航班水下搜索官方耗资3,200万欧元，但专家表示，如果算上外国和军方的搜寻成本，这一数字应该是3200万欧元的三到四倍。而对马航客机的搜索甚至要更为复杂。

一旦残骸被打捞并检验，鉴定专家将尽力提取关于飞机落水时的角度和条件等尽可能多的信息。

Greaves说：“调查人员能从细微之处获知大量信息。”

马来西亚警方正在调查航班故意偏离航线等劫机或蓄意破坏的可能。但调查人员尚未排除这架服役11年的飞机出现技术问题的可能。

由于马航MH370在折返后又飞行了数小时，鉴于这种特殊情况，某些证据或许已经遗失。

驾驶舱语音记录器只记录两小时的通话内容，但飞行数据记录器可以为驾驶舱内的情况提供某些线索。

Greaves表示：“现在还远未到放弃的时候。如果有任何获得残骸的机会，他们会一查到底，但他们或许永远都无法知道事件发生的原因。”（完）