马航客机失联调查尚未发现恐怖袭击相关证据--美国议员

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月31日 - 美国资深议员周日称，调查人员迄今并未找到马航客机失联与恐怖袭击有关的证据。
众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）及参议院情报委员会主席费恩斯坦（Dianne Feinstein）在周日的谈话节目中表示，迄今并未找到恐怖袭击的证据。
罗杰斯对《福克斯周日新闻》称：“调查至今我尚未看到任何可以得出这种结论的证据。”
熟知调查情况的美国官员上周称联邦调查局(FBI)对MH370飞行员使用过的自制飞行模拟器和其它计算机设备进行了数据分析，但未找到任何有效证据。
有40年为美国政府和军方进行事故调查经验的Alan Diehl敦促美国总统奥巴马向马来西亚提供更多的P-3 猎户座海上巡逻机、空军MC-130运输机和潜艇，争取在声波发射器失效之前找到飞机的黑匣子。
费恩斯坦对CNN称是马来西亚政府负责搜寻工作，后者有可能向美国政府寻求更多的搜救或情报资源帮助。费恩斯坦也表示未发现恐怖袭击的任何证据。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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