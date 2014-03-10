马航失联客机仍杳无音信

路透吉隆坡/富国岛3月10日（记者 Eveline Danubrata/Nguyen Phuong Linh） -马来西亚民航总局局长Azharuddin AbdulRahman周一称，马来西亚航空客机失联是“前所未有的航空神秘事件”，各方开展的大范围空中和海上搜寻工作已经进入第三天，但尚未找到任何确切的踪迹。

他表示，不能排除这架客机遭劫持的可能性。调查人员正在对马航MASM.KLMH370客机失踪的各种理论进行分析。

“不幸的是，我们还没有找到看似属于这架飞机的任何东西，更不用说是飞机本身，”他在记者会上说道。

“对于我们而言，我们必须找到这架飞机，如果可能，我们必须找到飞机的部件。”

当下来自七个国家的舰船和飞机正在马来西亚和越南附近海域搜寻飞机的下落。与此同时，就有关安全漏洞以及炸弹或劫机是否已经导致飞机坠毁的质疑也不断增多。

国际刑警组织周日证实，失联航班上至少有两名乘客使用了被窃护照，并且表示正在调查航班上是否还有其他人使用虚假的身份证明。

美国海军P-3侦察机正在搜寻马六甲海峡北部海面，该机每小时能够侦查1,500平方英里海面。

“我们的飞机能够清楚查看到海里的小碎片，但是到目前为止发现的都是一些垃圾或木头，”美国第七舰队发言人马克斯（WilliamMarks ）在邮件声明中表示。

这凸显对失联客机的下落目前仍没有确切消息。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。