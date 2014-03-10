马航失联客机仍杳无音信

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡/富国岛3月10日（记者 Eveline Danubrata/Nguyen Phuong Linh） - 马来西亚民航总局局长Azharuddin Abdul Rahman周一称，马来西亚航空客机失联是“前所未有的航空神秘事件”，各方开展的大范围空中和海上搜寻工作已经进入第三天，但尚未找到任何确切的踪迹。
他表示，不能排除这架客机遭劫持的可能性。调查人员正在对马航 MH370客机失踪的各种理论进行分析。
“不幸的是，我们还没有找到看似属于这架飞机的任何东西，更不用说是飞机本身，”他在记者会上说道。
“对于我们而言，我们必须找到这架飞机，如果可能，我们必须找到飞机的部件。”
当下来自七个国家的舰船和飞机正在马来西亚和越南附近海域搜寻飞机的下落。与此同时，就有关安全漏洞以及炸弹或劫机是否已经导致飞机坠毁的质疑也不断增多。
国际刑警组织周日证实，失联航班上至少有两名乘客使用了被窃护照，并且表示正在调查航班上是否还有其他人使用虚假的身份证明。
美国海军P-3侦察机正在搜寻马六甲海峡北部海面，该机每小时能够侦查1,500平方英里海面。
“我们的飞机能够清楚查看到海里的小碎片，但是到目前为止发现的都是一些垃圾或木头，”美国第七舰队发言人马克斯（William Marks ）在邮件声明中表示。
这凸显对失联客机的下落目前仍没有确切消息。（完）
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。