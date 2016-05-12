马来西亚称南非和毛里求斯发现的残骸“几乎肯定”来自MH370客机

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透吉隆坡5月12日 - 马来西亚交通部周四称，南非和毛里求斯罗德里格斯岛发现的两块残骸几乎肯定来自失踪的马航MH370客机。
调查人员认为，有人在操纵MH370偏离航线数千英里飞向印度洋上空之前可能蓄意关闭了机上的异频雷达收发机。
“（调查）团队已确认，南非和罗德里格斯岛的两块残骸几乎肯定来自MH370。”马来西亚交通部长廖中莱（Liow Tiong Lai）在声明中表示。
廖中莱称，这支持了3月的检查结果。研究人员3月确认，在莫桑比克发现的另一块残骸也几乎肯定来自MH370客机。
2015年7月法属留尼汪岛发现波音777客机的残骸。马来西亚与法国当局确认该残骸来自MH370客机。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。