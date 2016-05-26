澳大利亚将对新发现的三块疑似MH370客机残骸进行检测

路透悉尼5月26日 - 澳大利亚基础建设和交通部长达伦·切斯特（Darren Chester）周四称，在印度洋海岸新发现的三块疑似马航MH370客机残骸将在澳大利亚进行检测。

其中，两块残骸在毛里求斯发现，另外一块在莫桑比克发现。

切斯特在声明中称，将对三块残骸进行调查。

“这些残骸具有重要性，将由专家进行检测。”他说道。

2015年7月，法属留尼汪岛首次发现一块飞机残骸，马来西亚和法国当局证实该残骸属于MH370客机。

马来西亚交通部本月称，在南非和毛里求斯罗德里格斯岛发现的两块残骸几乎肯定属于MH370客机。

切斯特称，马来西亚正安排收集这三块新发现的残骸，并将送往澳大利亚。澳大利亚一直主导在印度洋对MH370客机的搜寻工作。（完）