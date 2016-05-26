澳大利亚将对新发现的三块疑似MH370客机残骸进行检测

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透悉尼5月26日 - 澳大利亚基础建设和交通部长达伦·切斯特（Darren Chester）周四称，在印度洋海岸新发现的三块疑似马航MH370客机残骸将在澳大利亚进行检测。
其中，两块残骸在毛里求斯发现，另外一块在莫桑比克发现。
切斯特在声明中称，将对三块残骸进行调查。
“这些残骸具有重要性，将由专家进行检测。”他说道。
2015年7月，法属留尼汪岛首次发现一块飞机残骸，马来西亚和法国当局证实该残骸属于MH370客机。
马来西亚交通部本月称，在南非和毛里求斯罗德里格斯岛发现的两块残骸几乎肯定属于MH370客机。
切斯特称，马来西亚正安排收集这三块新发现的残骸，并将送往澳大利亚。澳大利亚一直主导在印度洋对MH370客机的搜寻工作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。