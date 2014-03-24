马航一客机在加德满都降落时遭飞鸟撞击

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透加德满都3月23日 -尼泊尔机场官员周日表示，马来西亚航空公司MASM.KL一架飞机周五在尼泊尔首都加德满都降落时飞机挡风玻璃被飞鸟撞碎，所幸机上180名乘客和机组人员全都安全。
尼泊尔民航局负责人Ratish Chandra Lal Suman表示，这群飞鸟周五晚间撞在了这架波音737客机上。
加德满都国际机场被群山环绕，经常发生飞鸟撞上飞机的事件。
Suman表示，飞机在挡风玻璃修复后已返航。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。