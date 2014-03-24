马航一客机在加德满都降落时遭飞鸟撞击

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都3月23日 - 尼泊尔机场官员周日表示，马来西亚航空公司 一架飞机周五在尼泊尔首都加德满都降落时飞机挡风玻璃被飞鸟撞碎，所幸机上180名乘客和机组人员全都安全。
尼泊尔民航局负责人Ratish Chandra Lal Suman表示，这群飞鸟周五晚间撞在了这架波音737客机上。
加德满都国际机场被群山环绕，经常发生飞鸟撞上飞机的事件。
Suman表示，飞机在挡风玻璃修复后已返航。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。