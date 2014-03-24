马航一客机在加德满都降落时遭飞鸟撞击

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都3月23日 - 尼泊尔机场官员周日表示，马来西亚航空公司 一架飞机周五在尼泊尔首都加德满都降落时飞机挡风玻璃被飞鸟撞碎，所幸机上180名乘客和机组人员全都安全。

尼泊尔民航局负责人Ratish Chandra Lal Suman表示，这群飞鸟周五晚间撞在了这架波音737客机上。

加德满都国际机场被群山环绕，经常发生飞鸟撞上飞机的事件。

Suman表示，飞机在挡风玻璃修复后已返航。（完）