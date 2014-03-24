美国称为搜寻马航失联客机迄今已耗资250万美元

路透华盛顿3月21日(记者 Phil Stewart/David Alexander) -美国五角大楼周五表示，美国军方搜寻马航失联客机迄今已耗资约250万美元，并称迄今已拨款400万美元用于搜寻客机，足以支持到4月初。

这是美国政府首次公布搜寻失联客机的花费。马航MH370客机两周前失踪，机上有239名乘客和机组人员。

美国最初派遣导弹驱逐舰USS Kidd和USS Pinckney搜寻失联客机，现在这两艘舰船已被召回。

现在美国派出两架间谍飞机寻找客机，其中包括P-8“波塞顿”海上巡逻机。

五角大楼发言人沃伦(SteveWarren)承认搜寻失联客机的部分开销属于必须花的钱。他没有提到美国是否会让马来西亚负担费用。

“迄今，我们已拨付400万美元用于协助搜寻。基于我们目前的开支状况，我们预计这些资金可以坚持到4月初。”

但这不是最后日期。五角大楼发言人柯比(JohnKirby)周四曾表示：“只要马来西亚需要我们的帮助，我们会继续参与此事。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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