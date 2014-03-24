美国称为搜寻马航失联客机迄今已耗资250万美元

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月21日(记者 Phil Stewart/David Alexander) - 美国五角大楼周五表示，美国军方搜寻马航失联客机迄今已耗资约250万美元，并称迄今已拨款400万美元用于搜寻客机，足以支持到4月初。
这是美国政府首次公布搜寻失联客机的花费。马航MH370客机两周前失踪，机上有239名乘客和机组人员。
美国最初派遣导弹驱逐舰USS Kidd和USS Pinckney搜寻失联客机，现在这两艘舰船已被召回。
现在美国派出两架间谍飞机寻找客机，其中包括P-8“波塞顿”海上巡逻机。
五角大楼发言人沃伦(Steve Warren)承认搜寻失联客机的部分开销属于必须花的钱。他没有提到美国是否会让马来西亚负担费用。
“迄今，我们已拨付400万美元用于协助搜寻。基于我们目前的开支状况，我们预计这些资金可以坚持到4月初。”
但这不是最后日期。五角大楼发言人柯比(John Kirby)周四曾表示：“只要马来西亚需要我们的帮助，我们会继续参与此事。”（完）
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。