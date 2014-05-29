马航失联客机搜寻定位信号的来源遭质疑

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼5月29日 - 有媒体报导周四称，在马航失联客机搜寻工作中曾起到重要指示作用的四个声波信号不再被认为来自该客机的黑匣子。美国海军称这种说法只是“猜测”，“有些草率”。

CNN援引美国海军海洋工程副负责人Michael Dean的说法报导称，各方当局目前几乎普遍认为，这些信号并非来自MH370航班客机的机上数据或驾驶舱语音记录器。

“目前我们认为这些信号最有可能是船只制造的声响……或者在拖曳声波定位仪电子设备之内，”Dean对CNN说。

但美国海军的一位发言人称，Dean的说法属于“猜测”，“有些草率”。

“我们仍在与合作伙伴合作，以更全面解析解拖曳声波定位仪收集到的数据，”该发言人通过电邮回应称。“鉴于此，我们应当听从牵头搜寻工作的澳大利亚方面意见，即在适当时候发布更多已知的信息。”（完）